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ТМК и ЦНИИчермет договорились о совместной работе над новыми марками стали и трубной продукцией

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2017. В рамках 23 международной промышленной выставки «Металл-Экспо 2017» генеральный директор Трубной Металлургической Компании (ТМК) Александр Ширяев и генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия «Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И. П. Бардина» (ЦНИИчермет) Виктор Семёнов подписали соглашение о сотрудничестве.



Как сообщает пресс-служба ТМК, стороны планируют объединить усилия по разработке и освоению на предприятиях ТМК технологий производства новых эксклюзивных марок сталей и труб повышенной коррозионной стойкости различного назначения. В частности, планируется проводить совместные научно-исследовательские и технологические работы в области металлургических технологий и создания новых материалов, проводить работы по стандартизации и сертификации сырья, металлопродукции и систем обеспечения качества, а также осуществлять совместную маркетинговую деятельность в сфере развития и внедрения наукоёмких технологий. Срок действия соглашения — до 1 января 2025 года.



«Эффективное сочетание опыта и компетенций крупнейшей трубной компании, обладающей своей научной базой, и ведущего отраслевого института позволит создавать сегментированные высокотехнологичные продукты из современных марок сталей и новые технологии их получения. Это позволит ТМК ещё больше усилить свои позиции на российском рынке премиальной и инновационной трубной продукции», — прокомментировал Александр Ширяев.

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