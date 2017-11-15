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Официальный курс долл. США вырос на 62 коп., евро — на 1,49 руб.
15 ноябрь 2017 (15:12)
УрБК, Москва, 15.11.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 ноября 2017 года. Курс долл. США вырос на 62,83 коп., до 60,24 руб., евро вырос на 1,49 руб., до 71,17 руб.
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