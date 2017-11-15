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Возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты на качканарском заводе «Металлист»

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы» из-за ситуации на качканарском заводе ОАО «Металлист», сообщает прокуратура Свердловской области.



Производство было начато по итогам прокурорской проверки. В надзорном ведомстве выяснили, что 669 работников предприятия не получали зарплату с августа по октябрь 2017 года. Общая сумма задолженности составила 22,2 млн руб.



В феврале 2017 года прокуратура в отношении генерального директора ОАО «Металлист» Раиса Гарифулина возбуждала административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы». По результатам рассмотрения материалов генеральный директор оштрафован на 10 тыс. руб.



После возбуждения уголовного дела гендиректор предприятия должен 15 ноября 2017 года явиться в областную прокуратуру для определения графика погашения задолженности перед работниками.



«Кроме того, с учетом остроты сложившейся на предприятии ситуации заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев направил специальное обращение в адрес губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в котором предложено в пределах установленной компетенции принять дополнительные меры, направленные на неукоснительное соблюдение и скорейшее восстановление трудовых прав работников ОАО «Металлист», — говорится в сообщении.



ОАО «Металлист» считается в Качканаре одним из крупных по численности сотрудников предприятий. Завод специализируется на производстве горного оборудования и деталей для вагонов. По данным местных СМИ, серьезные проблемы у предприятия начались после отказа УВЗ от сотрудничества.



В настоящее время в Арбитражном суде Свердловской области находится иск о банкротстве ОАО «Металлист». Заявителями выступили ФНС России, ПАО «Сбербанк» и ряд партнеров предприятия.

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