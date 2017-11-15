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На Михеевском ГОКе провели ремонт измельчительного оборудования
15 ноябрь 2017 (14:39)
УрБК, Челябинск, 15.11.2017. На Михеевском горно-обогатительном комбинате (АО «Михеевский ГОК», Варненский район, Челябинская область) завершили ремонт мельницы полу-самоизмельчения (МПСИ). Об этом сообщает пресс-служба Русской медной компании (РМК).
«На время работ одна технологическая линия обогатительной фабрики комбината была остановлена, в связи с чем производительность была снижена на 50%. Однако высокий профессионализм работников предприятия и подрядных организаций, задействованных в плановом ремонте, внедрение индустриальных методов ремонта и применение современного оборудования обтяжки, центровки и диагностики позволили сократить время ремонта оборудования до 64 часов при регламенте производителя мельниц на проведение работ в 84 часа», — говорится в сообщении.
В ходе ремонта было очищено оборудование, заменены смазочные материалы и фильтрующие элементы. Кроме того, был отремонтирован разгрузочный короб, обновлена футеровка загрузочной телеги, очищены теплообменники, проведена ревизия резервных масляных насосов и другие работы.
«Своевременное проведение плановых ремонтов, а также снижение времени проведения регламентных работ позволило добиться среднего коэффициента готовности мельниц в 0,96 за девять месяцев текущего года. Это отличный результат даже по европейским стандартам», — отметил заместитель начальника планово-технологического отдела Михеевского ГОКа Денис Никулин.
«На время работ одна технологическая линия обогатительной фабрики комбината была остановлена, в связи с чем производительность была снижена на 50%. Однако высокий профессионализм работников предприятия и подрядных организаций, задействованных в плановом ремонте, внедрение индустриальных методов ремонта и применение современного оборудования обтяжки, центровки и диагностики позволили сократить время ремонта оборудования до 64 часов при регламенте производителя мельниц на проведение работ в 84 часа», — говорится в сообщении.
В ходе ремонта было очищено оборудование, заменены смазочные материалы и фильтрующие элементы. Кроме того, был отремонтирован разгрузочный короб, обновлена футеровка загрузочной телеги, очищены теплообменники, проведена ревизия резервных масляных насосов и другие работы.
«Своевременное проведение плановых ремонтов, а также снижение времени проведения регламентных работ позволило добиться среднего коэффициента готовности мельниц в 0,96 за девять месяцев текущего года. Это отличный результат даже по европейским стандартам», — отметил заместитель начальника планово-технологического отдела Михеевского ГОКа Денис Никулин.
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