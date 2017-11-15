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Госдума приняла закон о снижении налогов для использующих кассы индивидуальных предпринимателей

УрБК, Москва, 15.11.2017. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий возможность уменьшения налогов для индивидуальных предпринимателей (ИП), использующих контрольно-кассовую технику (ККТ). Об этом сообщает «Интерфакс».



Законом предусматривается возможность в 2018-2019 годах (для ИП, имеющих наемных работников в 2018 году) уменьшить сумму платежа по единому налогу на вмененный доход и по патентной системе налогообложения (ПСН) на сумму расходов по приобретению ККТ, но не более 18 тыс. руб. на единицу контрольно-кассовой техники. Норма будет действовать при условии регистрации ККТ в налоговых органах с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года, а для ИП, имеющих наемных работников — с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2018 года.



Сейчас законодательство предусматривает поэтапный переход организаций и индивидуальных предпринимателей к использованию онлайн-касс, начиная с 1 февраля 2017 года.



Согласно принятому Госдумой закону, чтобы получить налоговую льготу, необходимо направить соответствующее уведомление в письменной или электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи по телекоммуникационным каналам связи в налоговый орган. Форма, формат и порядок представления уведомления утверждаются ФНС России. До утверждения формы уведомления оно может быть направлено в произвольной форме с обязательным указанием ФИО, ИНН, номера и даты патента, модели и заводского номера ККТ, суммы понесенных расходов по ее приобретению.



В случае отказа в уменьшении суммы налогов налогоплательщик должен уплатить налог в установленный срок без соответствующего уменьшения. При этом он вправе повторно представить уведомление об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением ПСН, с исправленными сведениями.



Если подлежащая уменьшению сумма налога по ПСН уплачена до такого уменьшения, производится зачет (возврат) суммы излишне уплаченного налога.

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