Новости дня

С начала года объем выдачи потребкредитов у банковской группы ПАО КБ «УБРиР» вырос на 11%

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2017. Объем выдач потребительских кредитов банковской группы ПАО КБ «УБРиР» за 10 месяцев 2017 года вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 1 ноября составил 19,9 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Увеличение показателей связано с пересмотром условий по кредитам и с запуском новых продуктов.



Как рассказала начальник управления кредитных продуктов УБРиР Светлана Давыдова, с начала года рынок кредитования частных клиентов стабильно растет: население переориентировалось на потребительскую модель поведения, которую стимулирует снижение процентных ставок.



«Во-первых, мы корректируем ставки по кредитам каждый квартал в рамках изменения границ процентных ставок ЦБ. Во-вторых, в октябре в УБРиР произошло беспрецедентное снижение стоимости по разным кредитным продуктам на 1-7,9 п. п. И в результате, по итогам октября, мы получили резкий рост объемов выдачи», — пояснила С. Давыдова.



Также на увеличение показателей повлиял запуск новых продуктов: ипотечной программы, обновленной кредитной карты «Максимум» и рефинансирования. Особенно, по словам С. Давыдовой, программы по рефинансированию потребительских кредитов сейчас пользуются большой популярностью: заемщики, взявшие дорогие кредиты в 2015-2016 годах по высоким ставкам (до 25% годовых), стремятся снизить нагрузку на личный бюджет.



«Мы видим, что на рынке большой спрос на этот продукт, и мы активно его развиваем в своем банке, предлагая хорошие условия качественным заемщикам. Продукт пользуется популярностью: так, у нас за последние три месяца объемы средств, выданных на рефинансирование, в среднем растут на 50% ежемесячно. Рассчитываем, что в следующем году значительно увеличим долю рефинансирования в общем кредитном портфеле», — рассказала С. Давыдова.



Рост спроса наблюдается и в сегменте кредитных карт.



«Для тех клиентов, которые привыкли к безналичным платежам, кредитная карта становится хорошей альтернативой небольшим потребительским кредитам. У нас, если сравнивать первые 10 месяцев 2017 и аналогичный период 2016 года, количество выданных кредитных карт увеличилось практически в два раза. Средний лимит по ним порядка 111 тыс. руб.», — отметила С. Давыдова.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: