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По итогам октября средний чек в УрФО сократился на 4,1%

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2017. По итогам октября 2017 года средний чек в Уральском федеральном округе сократился на 4,1% до 448 руб. Об этом сообщает пресс-служба исследовательского холдинга «Ромир».



По всей России в октябре этого года средний чек продолжил свой рост, поддержав тренд последних двух месяцев. В результате данный показатель достиг 532 руб., что на 8 руб. или 1,5% больше сентябрьского значения.



Драйверами роста среднего чека стали северо-запад и юг страны, где чек за месяц увеличился на 4,2% и 4,9% соответственно.



В городах-миллионниках (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) средний чек за месяц показал нулевую динамику и совсем не изменился, а за год снизился на 1,9%. Таким образом, рост чека в целом обеспечивали жители полумиллионников и стотысячников, где за месяц чек вырос на 2,4% и 3,9% соответственно.

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