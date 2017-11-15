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Наркологи предупредили о распространении поддельных данных о наркозависимости свердловчан
15 ноябрь 2017 (12:58)
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2017. В Свердловской области среди работодателей начали распространять поддельные базы данных от имени наркологической службы, сообщает «Областная наркологическая больница» (ОНБ).
На распространение ложных сведений в медучреждении обратили внимание после поступления жалоб от людей, получивших отказ в трудоустройстве.
«Соискатель при поступлении на работу проходит проверку службой безопасности предприятия, в ходе которой выясняется, что пациент ранее состоял или сейчас состоит на учете у врача психиатра-нарколога. Исходя из этого, в дальнейшем трудоустройстве соискателю отказывают», — говорится в сообщении.
В ОНБ предположили, что данные, по всей видимости, предоставляет служба безопасности организаций. Главный нарколог Свердловской области Олег Забродин не исключил, что сотрудники компаний сами вносят в эту базу информацию о соискателе.
После получения жалоб в ОНБ начали выдавать медицинские заключения с голографической степенью защиты.
На распространение ложных сведений в медучреждении обратили внимание после поступления жалоб от людей, получивших отказ в трудоустройстве.
«Соискатель при поступлении на работу проходит проверку службой безопасности предприятия, в ходе которой выясняется, что пациент ранее состоял или сейчас состоит на учете у врача психиатра-нарколога. Исходя из этого, в дальнейшем трудоустройстве соискателю отказывают», — говорится в сообщении.
В ОНБ предположили, что данные, по всей видимости, предоставляет служба безопасности организаций. Главный нарколог Свердловской области Олег Забродин не исключил, что сотрудники компаний сами вносят в эту базу информацию о соискателе.
После получения жалоб в ОНБ начали выдавать медицинские заключения с голографической степенью защиты.
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