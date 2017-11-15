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За девять месяцев рыночная капитализация банка «Открытие» упала на 32%
15 ноябрь 2017 (12:40)
УрБК, Москва, 15.11.2017. Рыночная капитализация банка ФК «Открытие» за январь-сентябрь 2017 года упала на 32% или на 102,5 млрд руб. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы кредитной организации.
По данным на 31 декабря 2016 года, рыночная капитализация банка оценивалась в 315,19 млрд руб. при цене за акцию 1 тыс. 513 руб. К 30 сентября 2017 года рыночная капитализация «Открытия» упала до 212,69 млрд руб., цена за одну бумагу на Московской бирже составляла 1 тыс. 021 руб.
За 9 месяцев 2017 года банк получил чистый убыток в размере 279,36 млрд руб. За отчетный период банк сформировал резервы на 216,67 млрд руб.
Напомним, 29 августа ЦБ объявил о санации банка «Открытие» с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора. 15 сентября был утвержден план участия ЦБ в реализации мер по предупреждению банкротства банка, который предусматривает докапитализацию и поддержание ликвидности.
По данным на 31 декабря 2016 года, рыночная капитализация банка оценивалась в 315,19 млрд руб. при цене за акцию 1 тыс. 513 руб. К 30 сентября 2017 года рыночная капитализация «Открытия» упала до 212,69 млрд руб., цена за одну бумагу на Московской бирже составляла 1 тыс. 021 руб.
За 9 месяцев 2017 года банк получил чистый убыток в размере 279,36 млрд руб. За отчетный период банк сформировал резервы на 216,67 млрд руб.
Напомним, 29 августа ЦБ объявил о санации банка «Открытие» с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора. 15 сентября был утвержден план участия ЦБ в реализации мер по предупреждению банкротства банка, который предусматривает докапитализацию и поддержание ликвидности.
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