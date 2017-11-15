Дайджест
В России вступил в силу новый техрегламент на табачную продукцию
15 ноябрь 2017 (12:40)
15 ноября в России завершается переходный период для внедрения технического регламента Таможенного союза на табачную продукцию. Как поясняет агентство ТАСС, производители обязаны перейти на выпуск нового формата сигаретных пачек.
Уточняется, что в обновленном дизайне изображения с предупреждением о вреде курения должны размещаться на обеих сторонах пачки и занимать не менее 50% ее площади. Кроме того, на пачках не могут печататься изображения или надписи, которые ассоциировали бы табачную продукцию с продуктами питания, как, например, фрукты. Внутри пачек не должно быть рекламных вкладышей.
Помимо этого, запрещается называть сигареты «с пониженным содержанием смол», «легкие», «мягкие», чтобы не создавать впечатление у потребителя о низком вреде данной продукции.
Уточняется, что в обновленном дизайне изображения с предупреждением о вреде курения должны размещаться на обеих сторонах пачки и занимать не менее 50% ее площади. Кроме того, на пачках не могут печататься изображения или надписи, которые ассоциировали бы табачную продукцию с продуктами питания, как, например, фрукты. Внутри пачек не должно быть рекламных вкладышей.
Помимо этого, запрещается называть сигареты «с пониженным содержанием смол», «легкие», «мягкие», чтобы не создавать впечатление у потребителя о низком вреде данной продукции.
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