Дайджест
Стюардесса потребовала компенсацию у British Airways
15 ноябрь 2017 (12:40)
Стюардесса в Великобритании Люси Саржант подала в суд на авиакомпанию British Airways, требуя компенсацию в 750 тыс. фунтов из-за развившегося у нее страха полетов. Об этом пишет газета Evening Standard.
По заявлению истца, в 2013 году она оказалась очевидцем того, как во время рейса из Лондона в Осло в одном из двигателей лайнера Airbus A319 возник пожар, и среди пассажиров началась паника. Пилот принял решение вернуться в аэропорт отправления Хитроу, причем после приземления пассажиров и экипаж эвакуировали с помощью надувных трапов.
После инцидента Саржант столкнулась с нарушением сна, тревожностью, кошмарами и боязнью полетов. Впоследствии она вышла на работу, но в 2016 году столкнулась с аварийной ситуацией, когда во время рейса салон самолета заполнился токсичным дымом, после чего истица распрощалась с карьерой стюардессы, хотя рассчитывала проработать в этой профессии «до конца жизни».
По заявлению истца, в 2013 году она оказалась очевидцем того, как во время рейса из Лондона в Осло в одном из двигателей лайнера Airbus A319 возник пожар, и среди пассажиров началась паника. Пилот принял решение вернуться в аэропорт отправления Хитроу, причем после приземления пассажиров и экипаж эвакуировали с помощью надувных трапов.
После инцидента Саржант столкнулась с нарушением сна, тревожностью, кошмарами и боязнью полетов. Впоследствии она вышла на работу, но в 2016 году столкнулась с аварийной ситуацией, когда во время рейса салон самолета заполнился токсичным дымом, после чего истица распрощалась с карьерой стюардессы, хотя рассчитывала проработать в этой профессии «до конца жизни».
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