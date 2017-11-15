Дайджест
«Ашан» перестал бесплатно выдавать одноразовые пакеты
15 ноябрь 2017 (12:40)
Гипермаркеты «Ашан» в России больше не будут бесплатно выдавать одноразовые пластиковые пакеты покупателям. Подобную практику ретейлер решил прекратить с 15 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании. Решение было принято в поддержку года экологии в России.
«Если покупатель знает, что за пакет ему нужно будет заплатить, он возьмет ровно то количество упаковки, которое ему действительно необходимо, если же предлагать бесплатные пакеты, то у клиента есть возможность взять любое количество пакетов, даже если они ему не нужны», — отмечает ретейлер.
В компании добавили, что речь идет только о гипермаркетах. В супермаркетах и магазинах формата «у дома» бесплатной упаковки не было изначально.
«Если покупатель знает, что за пакет ему нужно будет заплатить, он возьмет ровно то количество упаковки, которое ему действительно необходимо, если же предлагать бесплатные пакеты, то у клиента есть возможность взять любое количество пакетов, даже если они ему не нужны», — отмечает ретейлер.
В компании добавили, что речь идет только о гипермаркетах. В супермаркетах и магазинах формата «у дома» бесплатной упаковки не было изначально.
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