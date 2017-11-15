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«Ашан» перестал бесплатно выдавать одноразовые пакеты

Гипермаркеты «Ашан» в России больше не будут бесплатно выдавать одноразовые пластиковые пакеты покупателям. Подобную практику ретейлер решил прекратить с 15 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании. Решение было принято в поддержку года экологии в России.



«Если покупатель знает, что за пакет ему нужно будет заплатить, он возьмет ровно то количество упаковки, которое ему действительно необходимо, если же предлагать бесплатные пакеты, то у клиента есть возможность взять любое количество пакетов, даже если они ему не нужны», — отмечает ретейлер.



В компании добавили, что речь идет только о гипермаркетах. В супермаркетах и магазинах формата «у дома» бесплатной упаковки не было изначально.

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