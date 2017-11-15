Дайджест
Этушу вернули все похищенные деньги
15 ноябрь 2017 (12:39)
Актеру Владимиру Этушу и его супруге, признанным потерпевшими по делу о мошенничестве, полностью возместили ущерб. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель московского главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
«Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере предъявлено 58-летнему мужчине. В рамках расследования уголовного дела он в полном объеме возместил потерпевшим ущерб — более 28 млн руб.», — сказала Иванова.
По данным следствия, в декабре 2013 года обвиняемый, используя особые доверительные отношения с четой Этушей, предложил им разместить все сбережения на депозитном счете в одном из банков Швейцарии, уточнила представитель СК. Получив более 28 млн руб., мужчина распорядился этими средствами по своему усмотрению.
«Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере предъявлено 58-летнему мужчине. В рамках расследования уголовного дела он в полном объеме возместил потерпевшим ущерб — более 28 млн руб.», — сказала Иванова.
По данным следствия, в декабре 2013 года обвиняемый, используя особые доверительные отношения с четой Этушей, предложил им разместить все сбережения на депозитном счете в одном из банков Швейцарии, уточнила представитель СК. Получив более 28 млн руб., мужчина распорядился этими средствами по своему усмотрению.
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