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В Лондоне украли чемодан с драгоценностями

Большой черный чемодан с драгоценными камнями украли на лондонском вокзале. Об этом сообщает английская газета The Telegraph.



Чемодан принадлежал 35-летнему продавцу ювелирных украшений, который ехал на поезде из Лондона в Бирмингем. В нем лежали украшения и более сорока драгоценных камней, среди которых были рубины, изумруды и сапфиры. Все они стоили больше одного миллиона фунтов стерлингов (около 77,5 млн руб.).



Продавец украшений утверждает, что положил свой чемодан на полку для багажа. Однако по прибытии в город Рагби не обнаружил его на месте.



По версии следствия, чемодан, скорее всего, украли ещё до отправления поезда на Юстонском вокзале в Лондоне. Предполагаемый похититель драгоценностей попал на камеры видеонаблюдения. Он вел себя подозрительно: крутился около поезда и постоянно говорил по мобильному телефону.

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