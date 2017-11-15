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УБРиР открыл в Екатеринбурге рекрутинговый центр
15 ноябрь 2017 (12:21)
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) открыл в Екатеринбурге рекрутинговый центр. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
Кроме подбора персонала для банка, здесь проводят обучающие семинары на темы, связанные с управлением персоналом.
В центре расположены комнаты для служебных переговоров и проведения собеседований с кандидатами. В многофункциональном конференц-зале, оборудованном современными мультимедийными системами, проходят тренинги, обучающие семинары, мастер-классы для HR-сотрудников компаний Екатеринбурга.
По словам директора департамента корпоративного развития и управления персоналом УБРиР Юрия Воронина, сегодня на рынке труда в банковской сфере очень большая конкуренция: по данным исследования HH.ru, по сравнению с предыдущим годом количество вакансий выросло на 28%, при этом бессменными лидерами спроса на специалистов на Урале являются профессиональные сферы «Продажи» и «Банки», занимая более половины рынка.
«Поэтому для нас важно, чтобы у потенциального работника во время первого контакта с компанией возникло понимание, каких ценностей в ней придерживаются. Наша задача — показать им, что УБРиР — современный, динамично развивающийся банк, готовый к изменениям, к росту. Особенно это важно для молодых людей в возрасте от 25 до 35 лет, которые стремятся к саморазвитию, для которых важен карьерный рост и уверенность в том, что их идеи найдут поддержку у руководителей», — отмечает Ю. Воронин.
Центр располагается по адресу: улица 8 Марта, 51 (вход между БЦ Саммит и БЦ Арена).
Кроме подбора персонала для банка, здесь проводят обучающие семинары на темы, связанные с управлением персоналом.
В центре расположены комнаты для служебных переговоров и проведения собеседований с кандидатами. В многофункциональном конференц-зале, оборудованном современными мультимедийными системами, проходят тренинги, обучающие семинары, мастер-классы для HR-сотрудников компаний Екатеринбурга.
По словам директора департамента корпоративного развития и управления персоналом УБРиР Юрия Воронина, сегодня на рынке труда в банковской сфере очень большая конкуренция: по данным исследования HH.ru, по сравнению с предыдущим годом количество вакансий выросло на 28%, при этом бессменными лидерами спроса на специалистов на Урале являются профессиональные сферы «Продажи» и «Банки», занимая более половины рынка.
«Поэтому для нас важно, чтобы у потенциального работника во время первого контакта с компанией возникло понимание, каких ценностей в ней придерживаются. Наша задача — показать им, что УБРиР — современный, динамично развивающийся банк, готовый к изменениям, к росту. Особенно это важно для молодых людей в возрасте от 25 до 35 лет, которые стремятся к саморазвитию, для которых важен карьерный рост и уверенность в том, что их идеи найдут поддержку у руководителей», — отмечает Ю. Воронин.
Центр располагается по адресу: улица 8 Марта, 51 (вход между БЦ Саммит и БЦ Арена).
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