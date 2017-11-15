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«Почта России» предупредила о резком росте почтовых отправлений в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2017. «Почта России» предупредила о резком росте почтовых отправлений в Свердловской области.



Как сообщает пресс-служба Свердловского филиала макрорегиона Урал ФГУП «Почта России», с конца октября количество международных отправлений в Екатеринбурге выросло на 25% по сравнению с прошлым годом.



В связи с этим «Почта России» в Свердловской области ввела дополнительные меры для доставки возросших в предновогодний период почтовых потоков. Обработка полученной почты в регионе идет круглосуточно.



Накануне в аэропорт Кольцово два авиаборта из Харбина доставили около 40 т почтовых отправлений с заказами из китайских интернет-магазинов. До конца ноября ожидается прибытие еще 11 авиабортов из Китая, а также 20 транзитных автомобилей из Казахстана и Монголии.

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