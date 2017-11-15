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Главу банка ВТБ24 Михаила Задорнова отправили в отставку

УрБК, Москва, 15.11.2017. Наблюдательный совет банка ВТБ24 принял решение досрочно прекратить полномочия своего президента Михаила Задорнова. Об этом говорится в документе, составленном по итогам заседания совета директоров банка.



Согласно этому решению, полномочия М. Задорнова будут прекращены с 31 декабря 2017 года. Вместе с ним в отставку отправлены семь высокопоставленных сотрудников ВТБ24. Среди них оказались заместители президента банка Вячеслав Воробьев и Михаил Кожокин, а также руководители нескольких департаментов.



Ранее стало известно, что ВТБ24 объединится в единую структуру с ВТБ.



В сентябре 2017 года председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что Михаил Задорнов возглавит банк «Открытие» после завершения работы временной администрации.

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