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Водители Екатеринбурга стали чаще попадать в ДТП

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2017. За год количество отметок об авариях в Екатеринбурге, оставленных интернет-пользователями в приложениях «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор», выросло на 7,5%, с до 57 тыс. ед. Об этом сообщает пресс-служба «Яндекса».



«За два года, с ноября 2015-го по октябрь 2017-го, пользователи из Екатеринбурга оставили на карте более 230 тыс. отметок. Некоторые из них касаются одних и тех же аварий — такие отметки объединялись. В результате получилось 53 тыс. отметок в 2015-2016 году и 57 тыс. — в 2016-2017. Они соответствуют как серьезным авариям, так и мелким столкновениям и поломкам, которые затрудняют движение, но редко учитываются в официальной статистике», — поясняют аналитики.



При этом за последний год значительно выросло число отметок горожан о ДТП в центре Екатеринбурга, особенно на улицах Малышева и Луначарского, добавляют авторы исследования. Меньше аварий отметили на Кольцовском тракте, участках Объездной дороги до и после перекрестка с улицей Амундсена и на Шефской улице.



«Вероятность встретить ДТП или попасть в него за последний год увеличилась почти по всему городу. Заметно опаснее стало в центре, например, в кварталах вокруг Театра оперы и балета и у правительства области, а также на крупных магистралях: улице Малышева и проспекте Космонавтов. На улицах Репина и Серафимы Дерябиной и выросло количество отметок об авариях и повысилась вероятность ДТП», — комментируют в пресс-службе «Яндекса».



Самыми аварийными местами в Екатеринбурге остаются участки дорог рядом со станциями метро и выездами из торговых и бизнес-центров, а также крупные магистрали: улицы Халтурина и Малышева, проспект Космонавтов и Объездная дорога. Четверть отметок о ДТП приходится на центр города — особенно часто их ставят рядом с БЦ «Высоцкий» и у станций метро «Площадь 1905 года» и «Геологическая».



Самыми опасными местами для автовладельцев в Екатеринбурге признали перекрестки. Авторы исследования отмечают, что высока вероятность попасть в ДТП на пересечениях дорог со сложной схемой движения и без светофоров. Например, второй в списке по опасности в 2016-2017 году — перекресток Теплоходного проезда и улицы Пехотинцев. Это небольшие улицы, но перекресток оживленный и не регулируется светофором.

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