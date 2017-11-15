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В Госдуму внесен законопроект о штрафах за спекуляцию билетами на матчи ЧМ-2018

УрБК, Москва, 15.11.2017. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий штрафы за спекуляцию входными билетами на матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.



Документом предлагается внести изменения в КоАП РФ, установив штрафы за спекуляцию входными билетами. В случае принятия законопроекта на граждан за такие правонарушения будут налагать штраф в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости входного билета, но не менее 50 тыс. руб.



Для должностных лиц — административный штраф, эквивалентный 30-кратной стоимости входного билета, но не менее 150 тыс. руб. Для предпринимателей — от 25-кратной до 30-кратной стоимости входного билета, но не менее 150 тыс. руб. Для юридических лиц предлагается установить штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.



Также предлагается установить административную ответственность за продажу поддельных входных билетов на матчи чемпионата мира. В связи с этим законопроектом предлагается установить следующие виды административного наказания: наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 70 тыс. руб.; на должностных лиц — от 150 тыс. до 200 тыс. руб.; на предпринимателей — от 150 тыс. до 200 тыс. руб.; на юридических лиц — от 1 млн до 1,5 млн руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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