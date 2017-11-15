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РЭК признала завышенными тарифы на отопление в Белоярском городском округе
15 ноябрь 2017 (09:40)
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2017. Региональная энергетическая комиссия Свердловской области снизила на 25% тарифы на отопление для жителей Белоярского городского округа. Об этом сообщила в соцсети редактор местного издания Наталья Маслакова.
По ее словам, о пересмотре тарифов 14 ноября 2017 года жителям рассказал глава городского округа Андрей Горбов.
«Как пояснил Андрей Андреевич, вопрос этот решался сегодня утром, и РЭК (Региональная энергетическая комиссия) уже утвердила новые тарифы. Сделать это получилось благодаря тому, что глава А. А. Горбов сумел доказать, что в последние годы в округе были пущены в эксплуатацию новые газовые котельные, которые, как известно, по затратам обходятся дешевле угольных», — написала на своей странице Наталья Маслакова.
Новые тарифы на отопление для жителей Белоярского городского округа начнут действовать с 1 января 2018 года.
Одна из новых котельных в Белоярском городском округе была запущена в эксплуатацию еще в октябре 2015 года. Однако из-за ряда недочетов мощностей теплопункта не хватало, чтобы подать тепло во все квартиры. Срыв отопительного сезона вылился в массовые протесты. Впоследствии было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность».
Строительство проблемной котельной и отсутствие пересмотра тарифов пришлись на период, когда Белоярский городской округ возглавлял Павел Юдин. Муниципалитетом он руководил до начала июня 2017 года. Андрей Горбов возглавил администрацию округа в октябре 2017 года.
По ее словам, о пересмотре тарифов 14 ноября 2017 года жителям рассказал глава городского округа Андрей Горбов.
«Как пояснил Андрей Андреевич, вопрос этот решался сегодня утром, и РЭК (Региональная энергетическая комиссия) уже утвердила новые тарифы. Сделать это получилось благодаря тому, что глава А. А. Горбов сумел доказать, что в последние годы в округе были пущены в эксплуатацию новые газовые котельные, которые, как известно, по затратам обходятся дешевле угольных», — написала на своей странице Наталья Маслакова.
Новые тарифы на отопление для жителей Белоярского городского округа начнут действовать с 1 января 2018 года.
Одна из новых котельных в Белоярском городском округе была запущена в эксплуатацию еще в октябре 2015 года. Однако из-за ряда недочетов мощностей теплопункта не хватало, чтобы подать тепло во все квартиры. Срыв отопительного сезона вылился в массовые протесты. Впоследствии было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность».
Строительство проблемной котельной и отсутствие пересмотра тарифов пришлись на период, когда Белоярский городской округ возглавлял Павел Юдин. Муниципалитетом он руководил до начала июня 2017 года. Андрей Горбов возглавил администрацию округа в октябре 2017 года.
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