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Сбербанк увеличил выплаты членам правления до 1,03 млрд рублей

УрБК, Москва, 15.11.2017. Сбербанк увеличил выплаты правлению за 9 месяцев 2017 года на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,028 млрд руб. с 818,1 млн руб. годом ранее. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на ежеквартальный отчет финансово-кредитной организации.



«За I полугодие 2017 года членам правления банка было выплачено 1,028 млрд руб., в том числе фиксированное вознаграждение (должностные оклады, оплата отпусков, оплата по среднему заработку за период служебных командировок) — 909,8 млн руб.», — говорится в документе.



Переменное вознаграждение (премии, вознаграждение по итогам работы за год, прочие единовременные вознаграждения, полученные за результаты работы в 2017 году) составило 111,2 млн руб.; корректировка сумм выплат, относящихся к 2016 году, выплаченная в течение 9 месяцев 2017 года, составила 4,9 млн руб. Наконец, вознаграждение за исполнение функций членов набсовета составило 7,1 млн руб.



Кроме того, по текущим данным на конец III квартала, размер отсроченных вознаграждений членам правления Сбербанка составляет по факту на 30 сентября 2017 года 3 млрд руб. (без учета стоимости акций).



В состав правления Сбербанка, который возглавляет Герман Греф, входят 10 человек. Ранее сообщалось, что за весь 2016 год членам правления Сбербанка было выплачено 3,6 млрд руб.

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