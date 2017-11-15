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«Уральские авиалинии» и аэропорт Жуковский отметили год успешного партнерства

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2017. С начала выполнения полетов авиакомпании «Уральские авиалинии» из международного аэропорта Жуковский 14 ноября 2017 года исполнился ровно год. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Совершенный в ноябре 2016 года первый перелет в город Ош — южную столицу Кыргызской Республики — стал первым регулярным международным рейсом в маршрутном расписании аэропорта.



«Уральские авиалинии» первыми оценили потенциальные возможности нового аэропорта, почти одновременно открыв сразу несколько рейсов в крупные города и столицы государств СНГ, динамично развивая свою маршрутную сеть на протяжении года», — рассказали в пресс-службе.



В честь этой знаменательной даты прибывающему «юбилейному» рейсу была подготовлена торжественная встреча. На перроне самолет встречали руководители аэропортового комплекса. В рамках торжественной церемонии экипажу «Уральских авиалиний» был вручен поздравительный сертификат.



На сегодняшний день «Уральские авиалинии» выполняют регулярные авиаперелеты из Жуковского в Ош, Душанбе, Худжанд, Тбилиси, Бишкек, Тель-Авив, Рим и Женеву (с 24 декабря), удерживая лидерство по числу перевезённых пассажиров и динамике развития направлений.

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