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В Екатеринбурге Информационный центр по атомной энергии проведет фестиваль науки

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2017. С 15 по 18 ноября 2017 года в Екатеринбурге пройдет фестиваль науки «КСТАТИ. Спираль эволюции», организованный Информационным центром по атомной энергии при поддержке ГК «Росатом». Об этом сообщает пресс-служба ИЦАЭ уральской столицы.



Горожан ждет марафон интерактивных лекций, научно-популярных ток-шоу, мастер-классов и новых форматов, посвященных эволюции технических, естественных и гуманитарных наук.



«Программа фестиваля рассчитана на самую широкую аудиторию без возрастных ограничений и включает в себя более 50 уникальных мероприятий на 30 площадках, которые откроют свои двери для желающих прикоснуться к науке», — рассказали в пресс-службе.



Экспертами фестиваля станут известные российские ученые: академик Валерий Чарушин, историк Сергей Иванов, астрофизик Владимир Сурдин, биолог и автор книги о происхождении жизни Михаил Никитин, физик Сергей Вятчанин, филолог Юрий Шатин, победитель Sсience Slam Russia биолог Даниил Гладких, сотрудники компании «Яндекс», а также молодые уральские учёные.



Кроме открытых лекций, в программе фестиваля много необычных научно-популярных форматов. Так, 15 ноября ученые обсудят актуальные новости на ток-шоу «Язык Эйнштейна» в книжном магазине «Пиотровский». 16 ноября гости фестиваля смогут познакомиться с настоящей уральской кухней на научно-кулинаром ток-шоу «Наука. Вкусно». 17 ноября организаторы фестиваля приглашают принять участие в семейном интеллектуально-развлекательном квесте «Мир энергии» в «Ньютон парке». 18 ноября в Музее истории Екатеринбурга уральцев ожидает «Science Drama», шоу, в котором учёные и актёры вместе прочтут пьесу о науке.

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