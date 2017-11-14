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Свердловскую область окружила АЧС
14 ноябрь 2017 (17:56)
Свердловской области угрожает вспышка африканской чумы свиней (АЧС). Случаи заражения уже зафиксированы в Челябинской, Тюменской, Курганской областях и Ямало-Ненецком автономном округе. При этом руководство Россельхознадзора подозревает, что в Тюменской области крупнейшее предприятие-заводчик скрывало заболевание поголовья две недели, рассылая зараженную продукцию сотням переработчиков. Не исключено, что вирус мог попасть за это время и на Средний Урал.
Из шести регионов Уральского федерального округа с начала ноября 2017 года случаи заболевания африканской чумой свиней зафиксировали в четырех. 3 ноября АЧС в поселке Тимирязевский Чебаркульского района, где свиней в личном подсобном хозяйстве кормили термически необработанными отходами. В результате всех свиней в данном населенном пункте подвергли эвтаназии и сожгли. В регионе до сих пор действуют особые пропускные правила в зараженный пункт.
На прошлой неделе, 10 ноября, заражение АЧС зарегистрировали в селе Шорохово Исетского района Тюменской области, где расположен свинокомплекс ООО «Комплекс». Это одно из крупнейших предприятий региона, которое поставляет мясо переработчикам ЗАО МПК «Абсолют», ООО «Мясокомбинат Ялуторовский» и десяткам других компаний.
При этом Россельхознадзор подозревает, что ООО «Комплекс» скрывало падеж животных как минимум две недели и продолжало рассылать зараженную продукцию переработчикам, в том числе в другие регионы. В связи с этим надзорный орган обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой привлечь к ответственности виновных лиц.
«Факты поставок больных АЧС животных на предприятия Курганской области и крестьянско-фермерское хозяйство Ямало-Ненецкого автономного округа, а также тот факт, что падеж свиней на момент постановки диагноза АЧС составлял более 600 голов, позволяют предположить, что на комплексе скрывался массовый падеж животных. При этом ветеринарной службой Тюменской области не были приняты меры по своевременной диагностике АЧС перед оформлением ветеринарных сопроводительных документов на отгружаемых с комплекса свиней», — сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области.
По оценке правительства Тюменской области, в регионе придется уничтожить 16 тыс. свиней. При этом в Россельхознадзоре признают, что не могут оперативно и достоверно установить, в адрес каких получателей отгружалась зараженная продукция с ООО «Комплекс». Вполне возможно, что продукцию успели завезти и на Средний Урал.
«Из Тюменской области в основном продукция ушла в Ямало-Ненецкий автономный округ, на север Урала. Но кто знает, может, что-то и завезли в Свердловскую область, сложно все ограничить. Сейчас ощущение, что нас вокруг обложили. Конечно, есть опасность заражения, никто от этого не застрахован. Но в каждой области, где зафиксировали очаги заражения, принимают ограничительные мероприятия, чтобы не допустить распространение африканской чумы свиней», — прокомментировала начальник отдела государственного ветеринарного надзора на госгранице и транспорте Управления Россельхознадзора по Свердловской области Татьяна Алехина.
Чтобы не допустить завоз АЧС на территорию региона, надзорный орган разослал предупреждающие письма в МВД и РЖД с просьбой усилить контроль на железнодорожных станциях и пропускных пунктах региона. Особое внимание следует уделить утилизации пищевых отходов и ни в коем случае не кормить ими свиней.
Председатель Союза сельхозтоваропроизводителей и переработчиков мясной продукции СО (Мясной союз) Анатолий Набок считает, что уровень фитосанитарного контроля на предприятиях мясопереработчиков региона не позволит распространить заболевание.
«Мясо-то из других областей привозят. Вопрос в том, что предприятия, которые сейчас есть на рынке, — это предприятия, у которых есть возможность сделать анализы, чтобы избежать заражения. У нас ведь фитосанитарный контроль работает в области. Ветеринары на каждом предприятии есть, они контролируют продукцию, которую завозят. Конечно, наверное, есть какая-то вероятность, но только если кто-то будет нарушать правила и нормы. Тогда это возможно, а так шансов мало», — пояснил он.
Отметим, что для людей или других животных АЧС не страшна — только для свиней и кабанов. Однако летальность в случае заражения составляет практически 100%. Поэтому при регистрации АЧС уничтожают и сжигают все стадо.
«АЧС у нас относится к особо опасным болезням, по ней очень жесткие требования, если появится очаг на территории Свердловской области. Есть первая угрожаемая зона, которая может быть до 20 км, и вторая угрожаемая зона, которая может быть до 100 км. В первой угрожаемой зоне происходит уничтожение всего свиного поголовья, кроме предприятий, имеющих четвертый компартмент — это самый высокий зоосанитарный статус. У нас такое предприятие одно — свинокомплекс «Уральский». Во второй угрожаемой зоне — это, считайте, половина Свердловской области, — кроме предприятий третьего и четвертого компартмента. С третьим компартментом у нас в Свердловской области предприятий пока нет», — рассказал УрБК начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебной работы — старший государственный ветеринарный инспектор Свердловской области Алексей Зуев.
По данным статистики, по итогам сентября поголовье свиней во всех хозяйствах Свердловской области составляло 360 тыс. свиней, а в Тюменской области в полтора раза меньше — 212,5 тыс. голов. Если АЧС в итоге доберется до Среднего Урала, это грозит не только продовольственной безопасности региона из-за уничтожения самого доступного по цене мяса, но и областному бюджету серьезными потерями из-за выплаты компенсаций владельцам уничтоженных свиней.
Из шести регионов Уральского федерального округа с начала ноября 2017 года случаи заболевания африканской чумой свиней зафиксировали в четырех. 3 ноября АЧС в поселке Тимирязевский Чебаркульского района, где свиней в личном подсобном хозяйстве кормили термически необработанными отходами. В результате всех свиней в данном населенном пункте подвергли эвтаназии и сожгли. В регионе до сих пор действуют особые пропускные правила в зараженный пункт.
На прошлой неделе, 10 ноября, заражение АЧС зарегистрировали в селе Шорохово Исетского района Тюменской области, где расположен свинокомплекс ООО «Комплекс». Это одно из крупнейших предприятий региона, которое поставляет мясо переработчикам ЗАО МПК «Абсолют», ООО «Мясокомбинат Ялуторовский» и десяткам других компаний.
При этом Россельхознадзор подозревает, что ООО «Комплекс» скрывало падеж животных как минимум две недели и продолжало рассылать зараженную продукцию переработчикам, в том числе в другие регионы. В связи с этим надзорный орган обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой привлечь к ответственности виновных лиц.
«Факты поставок больных АЧС животных на предприятия Курганской области и крестьянско-фермерское хозяйство Ямало-Ненецкого автономного округа, а также тот факт, что падеж свиней на момент постановки диагноза АЧС составлял более 600 голов, позволяют предположить, что на комплексе скрывался массовый падеж животных. При этом ветеринарной службой Тюменской области не были приняты меры по своевременной диагностике АЧС перед оформлением ветеринарных сопроводительных документов на отгружаемых с комплекса свиней», — сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области.
По оценке правительства Тюменской области, в регионе придется уничтожить 16 тыс. свиней. При этом в Россельхознадзоре признают, что не могут оперативно и достоверно установить, в адрес каких получателей отгружалась зараженная продукция с ООО «Комплекс». Вполне возможно, что продукцию успели завезти и на Средний Урал.
«Из Тюменской области в основном продукция ушла в Ямало-Ненецкий автономный округ, на север Урала. Но кто знает, может, что-то и завезли в Свердловскую область, сложно все ограничить. Сейчас ощущение, что нас вокруг обложили. Конечно, есть опасность заражения, никто от этого не застрахован. Но в каждой области, где зафиксировали очаги заражения, принимают ограничительные мероприятия, чтобы не допустить распространение африканской чумы свиней», — прокомментировала начальник отдела государственного ветеринарного надзора на госгранице и транспорте Управления Россельхознадзора по Свердловской области Татьяна Алехина.
Чтобы не допустить завоз АЧС на территорию региона, надзорный орган разослал предупреждающие письма в МВД и РЖД с просьбой усилить контроль на железнодорожных станциях и пропускных пунктах региона. Особое внимание следует уделить утилизации пищевых отходов и ни в коем случае не кормить ими свиней.
Председатель Союза сельхозтоваропроизводителей и переработчиков мясной продукции СО (Мясной союз) Анатолий Набок считает, что уровень фитосанитарного контроля на предприятиях мясопереработчиков региона не позволит распространить заболевание.
«Мясо-то из других областей привозят. Вопрос в том, что предприятия, которые сейчас есть на рынке, — это предприятия, у которых есть возможность сделать анализы, чтобы избежать заражения. У нас ведь фитосанитарный контроль работает в области. Ветеринары на каждом предприятии есть, они контролируют продукцию, которую завозят. Конечно, наверное, есть какая-то вероятность, но только если кто-то будет нарушать правила и нормы. Тогда это возможно, а так шансов мало», — пояснил он.
Отметим, что для людей или других животных АЧС не страшна — только для свиней и кабанов. Однако летальность в случае заражения составляет практически 100%. Поэтому при регистрации АЧС уничтожают и сжигают все стадо.
«АЧС у нас относится к особо опасным болезням, по ней очень жесткие требования, если появится очаг на территории Свердловской области. Есть первая угрожаемая зона, которая может быть до 20 км, и вторая угрожаемая зона, которая может быть до 100 км. В первой угрожаемой зоне происходит уничтожение всего свиного поголовья, кроме предприятий, имеющих четвертый компартмент — это самый высокий зоосанитарный статус. У нас такое предприятие одно — свинокомплекс «Уральский». Во второй угрожаемой зоне — это, считайте, половина Свердловской области, — кроме предприятий третьего и четвертого компартмента. С третьим компартментом у нас в Свердловской области предприятий пока нет», — рассказал УрБК начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебной работы — старший государственный ветеринарный инспектор Свердловской области Алексей Зуев.
По данным статистики, по итогам сентября поголовье свиней во всех хозяйствах Свердловской области составляло 360 тыс. свиней, а в Тюменской области в полтора раза меньше — 212,5 тыс. голов. Если АЧС в итоге доберется до Среднего Урала, это грозит не только продовольственной безопасности региона из-за уничтожения самого доступного по цене мяса, но и областному бюджету серьезными потерями из-за выплаты компенсаций владельцам уничтоженных свиней.
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