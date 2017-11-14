Кризис

Минфин РФ разработал санкции для регионов-должников по бюджетным кредитам

Министерство финансов РФ разработало проект правил реструктуризации задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам в 2017 году. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



Как указано в правилах, если регион нарушит график погашения реструктуризированной задолженности или не заключит дополнительного соглашения, он обязан единовременно выплатить всю сумму долга и начисленные проценты. Исключение может быть сделано в случае смены главы региона или действия обстоятельств непреодолимой силы.



Кроме того, согласно документу, реструктуризация будет проводиться при условии согласия регионов обеспечить в 2017-2024 годах дефицит бюджетов на уровне, не превышающем 10% от суммы доходов регионального бюджета.



Также Минфин планирует поэтапное сокращение доли общего объема госдолга субъектов от объема доходов его бюджета. Так, регионы, сумма госдолга которых на начало 2017 года превышала 140% дохода, обязаны снизить эту долю к 1 января 2019 года до 120%, а к 1 января 2020 года — до 100%, и в дальнейшем они должны снижать показатель на 2% ежегодно.



Регионы с долей задолженности от 100% до 140% доходов бюджета должны свести эту долю к 100% к 2020 году. Субъекты, долг которых составляет менее 50% дохода, обязаны к 2020 году довести его до среднероссийского уровня и в дальнейшем его не увеличивать.



Помимо этого, правила предусматривают ограничение ставок по кредитам, полученным субъектом РФ от кредитных организаций, на уровне ключевой ставки ЦБ, увеличенной на 1% годовых, а также установление регионами аналогичных норм в соглашениях с муниципалитетами.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: