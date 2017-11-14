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АСВ предложило сократить срок ликвидации банков до одного года

УрБК, Москва, 14.11.2017. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) хочет ускорить процесс ликвидации банков и повысить его эффективность, отказавшись от согласования с кредиторами всех процедур реализации имущества и изменив формат торгов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы АСВ Юрия Исаева.



«Сделать это можно только в одном случае — если мы сумеем арестовывать активы и имущество на ранних стадиях и миновать зачастую сложную подставную, трастовую структуру», — указал глава АСВ.



«Мы должны иметь возможность, когда входим в банк, который находится в процедуре ликвидации, закрыть периметр (активов) сразу. Имущество, которое мы видим, не всегда можем арестовать, потому что у нас нет пока на это юридических оснований. И второй момент — мы проигрываем по срокам. Эти два момента ограничивают нас в эффективности взыскания», — сказал Ю. Исаев.



Сейчас АСВ вместе с ЦБ обсуждают изменение законодательства, чтобы сделать процедуру ликвидации лопнувших банков более эффективной.

В частности, АСВ хочет предусмотреть в законодательстве возможность предоставления суду контргарантии по искам, связанным с арестом активов банков. Такую процедуру задействовал Высокий суд Лондона в рамках тяжбы АСВ с основателем Межпромбанка Сергеем Пугачевым. Суд потребовал от АСВ внести гарантийный взнос: если бы госкорпорация проиграла процесс, то ее обязали бы выплатить эту сумму в пользу Пугачева.



«Надо дать возможность государству в лице АСВ заявлять свои требования в суде по аресту активов, выдавая контргарантию. Если мы эти суды впоследствии проиграем, то обязаны будем компенсировать упущенную выгоду лицам, против которых был подан иск от лица АСВ. Мне кажется, это балансирующий компромиссный вариант мог бы быть реализован здесь, в России», — заявил глава госкорпорации.

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