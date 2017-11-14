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Возобновляется регулярное авиасообщение между Екатеринбургом и Пермью

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2017. В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово возобновлено регулярное авиасообщение с Пермью. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Перевозчиком на данном направлении выступает авиакомпания «Комиавиатранс». Рейсы будут осуществляться по понедельникам и пятницам. Вылет из Екатеринбурга запланирован на 21.40 и 15.15 соответственно. Отправиться в столицу Среднего Урала из Перми можно будет в 19.30 и 13.15. Время в пути составит около 1 часа. Рейс выполняется на самолетах Л-410.

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