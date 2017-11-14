Новости дня
Возобновляется регулярное авиасообщение между Екатеринбургом и Пермью
14 ноябрь 2017 (17:28)
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2017. В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово возобновлено регулярное авиасообщение с Пермью. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Перевозчиком на данном направлении выступает авиакомпания «Комиавиатранс». Рейсы будут осуществляться по понедельникам и пятницам. Вылет из Екатеринбурга запланирован на 21.40 и 15.15 соответственно. Отправиться в столицу Среднего Урала из Перми можно будет в 19.30 и 13.15. Время в пути составит около 1 часа. Рейс выполняется на самолетах Л-410.
Перевозчиком на данном направлении выступает авиакомпания «Комиавиатранс». Рейсы будут осуществляться по понедельникам и пятницам. Вылет из Екатеринбурга запланирован на 21.40 и 15.15 соответственно. Отправиться в столицу Среднего Урала из Перми можно будет в 19.30 и 13.15. Время в пути составит около 1 часа. Рейс выполняется на самолетах Л-410.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Между Екатеринбургом и Минском восстановлено прямое авиасообщение
- Возобновляется прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Минском
- С 1 октября между Екатеринбургом и Пермью будет курсировать ежедневный скорый поезд
- В марте из Екатеринбурга будут выполняться прямые рейсы в Барнаул, Казань и Ростов-на-Дону
- Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» открывает рейсы из Екатеринбурга в Киев
Loading...