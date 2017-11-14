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В Артемовском уничтожили 12,5 тонн овощей и фруктов из-за нарушений фитосанитарного контроля
14 ноябрь 2017 (17:08)
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2017. В Артемовском по итогам прокурорской проверки изъяли и уничтожили 12,5 т овощей и фруктов, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Нарушения карантинного и фитосанитарного контроля были выявлены на трех торговых объектах Артемовского.
«По результатам проверки прокурором в отношении виновных лиц возбуждено четыре дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 10.3 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза), по результатам рассмотрения которых они привлечены к административной ответственности в виде штрафов», — говорится в сообщении.
Нарушения карантинного и фитосанитарного контроля были выявлены на трех торговых объектах Артемовского.
«По результатам проверки прокурором в отношении виновных лиц возбуждено четыре дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 10.3 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза), по результатам рассмотрения которых они привлечены к административной ответственности в виде штрафов», — говорится в сообщении.
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