Новости дня

В Артемовском уничтожили 12,5 тонн овощей и фруктов из-за нарушений фитосанитарного контроля

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2017. В Артемовском по итогам прокурорской проверки изъяли и уничтожили 12,5 т овощей и фруктов, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.



Нарушения карантинного и фитосанитарного контроля были выявлены на трех торговых объектах Артемовского.



«По результатам проверки прокурором в отношении виновных лиц возбуждено четыре дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 10.3 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза), по результатам рассмотрения которых они привлечены к административной ответственности в виде штрафов», — говорится в сообщении.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: