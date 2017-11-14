Дайджест

ЦБ пока не планирует разрешать торговлю криптовалютами на Мосбирже

14 ноябрь 2017 (17:20)

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что в настоящее время торговля криптовалютами на Московской бирже пока не обсуждается. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Не рассматривается. Мне неизвестно, что Московская биржа будет этим заниматься», — сказал Швецов, отвечая на вопрос, рассматривается ли вопрос о торговле криптовалютой на Московской бирже.

Он отметил, что другие биржи планировали торговать криптовалютами, но регулятор против этого до принятия соответствующего законодательства.

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