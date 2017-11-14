Дайджест
ЦБ пока не планирует разрешать торговлю криптовалютами на Мосбирже
14 ноябрь 2017 (17:20)
Первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что в настоящее время торговля криптовалютами на Московской бирже пока не обсуждается. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Не рассматривается. Мне неизвестно, что Московская биржа будет этим заниматься», — сказал Швецов, отвечая на вопрос, рассматривается ли вопрос о торговле криптовалютой на Московской бирже.
Он отметил, что другие биржи планировали торговать криптовалютами, но регулятор против этого до принятия соответствующего законодательства.
«Не рассматривается. Мне неизвестно, что Московская биржа будет этим заниматься», — сказал Швецов, отвечая на вопрос, рассматривается ли вопрос о торговле криптовалютой на Московской бирже.
Он отметил, что другие биржи планировали торговать криптовалютами, но регулятор против этого до принятия соответствующего законодательства.
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