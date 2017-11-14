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Пентагон назвал условия ухода США из Сирии

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон не планирует уходить из Сирии до того момента, пока женевский процесс не приведет к успеху. Об этом сообщается на сайте Пентагона.



«Мы не собираемся уходить прямо сейчас, до того как женевский процесс не сдвинулся. Это не значит, что все остаются там. И это точно не означает, что некоторые войска уходят. Я просто говорю, какие мы ставим условия», — сказал он.



Он отметил, что США постараются обеспечить условия для дипломатического решения конфликта в Сирии.

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