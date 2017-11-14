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МЭА ухудшило прогноз по росту нефтяных котировок

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило свой прогноз по росту цен на нефть к 2025 и 2040 годам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на базовый сценарий ежегодного прогноза МАЭ World Energy Outlook 2017 (WEO-2017).



«По сценарию New Policies Scenario, наибольшее снижение [оценки цен на нефть] пришлось на период до 2025 года, к которому цены на нефть вырастут до 83 долл. США за баррель (по курсу доллара на конец 2016 года), а затем, до 111 долл. за баррель к 2040 году», — говорится в прогнозе.



В августе сообщалось, что МЭА пересмотрело прогноз по мировому спросу на нефть в 2017–2018 году.

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