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ЕВРАЗ КГОК получил награду в конкурсе по охране труда и культуре производства

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2017. Качканарский горно-обогатительный комбинат (КГОК, входит в состав ЕВРАЗа) стал бронзовым призером конкурса по охране труда и культуре производства среди организаций Свердловской области. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» холдинга ЕВРАЗ.



Конкурс проводился по инициативе министерства промышленности и науки области. Диплом подписал глава региона Евгений Куйвашев.



Комбинат ведет комплексную работу по снижению травматизма и улучшению условий труда. Работники обеспечены современными средствами индивидуальной защиты, действует система профосмотров, совершенствуются санитарно-бытовые условия в цехах.



Также продолжается программа замены мостовых кранов на более комфортные и безопасные, обновляют аспирационные системы, внедряют современные энергосберегающие технологии на железнодорожных станциях и переездах, в карьерах и производственных помещениях. На предприятии работают девять стационарных столовых, три из них круглосуточные. Горячее питание в передвижных столовых доставляется во все карьеры предприятия.



В 2016 году ЕВРАЗ КГОК направил на проекты по охране труда и промышленной безопасности около 210 млн руб.

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