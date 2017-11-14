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Проект застройки в районе улиц Расковой — Московской одобрили на публичных слушаниях в Екатеринбурге
14 ноябрь 2017 (16:32)
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2017. Участники публичных слушаний одобрили проект строительства жилищного комплекса в районе улиц Расковой, Московской и Амундсена в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент УрБК.
Публичные слушания прошли в ДК «Железнодорожников». Перед участниками выступили два человека — представитель проектной организации и архитектор фонда «ГородPRO» Владимир Злоказов, выступающий против застройки.
По мнению последнего, в представленном проекте не продумана транспортная инфраструктура.
«На данный момент этот проект не включает в себя продолжение улицы Циолковского между Московской и Амундсена. Оставлен только коридор «общедоступной территории в границах кварталов», но он слишком узок для строительства полноценного участка улицы. Между тем Циолковского имеет вполне логичное продолжение в виде улицы Военного флота, которая сейчас доходит до Хасановской, а в перспективе может дойти до улицы Чкалова», — отметил Владимир Злоказов.
Никто из жителей квартала, который планируется застроить, для выступления не заявился.
В итоге за проект проголосовали 130 человек, против — 12, еще 19 участников воздержались.
Согласно проектной документации, в квартале улиц Расковой — Московской — Амундсена появится жилищный комплекс на 6 тыс. человек. Застройщиком выступает АО «Земельный ресурс».
Публичные слушания прошли в ДК «Железнодорожников». Перед участниками выступили два человека — представитель проектной организации и архитектор фонда «ГородPRO» Владимир Злоказов, выступающий против застройки.
По мнению последнего, в представленном проекте не продумана транспортная инфраструктура.
«На данный момент этот проект не включает в себя продолжение улицы Циолковского между Московской и Амундсена. Оставлен только коридор «общедоступной территории в границах кварталов», но он слишком узок для строительства полноценного участка улицы. Между тем Циолковского имеет вполне логичное продолжение в виде улицы Военного флота, которая сейчас доходит до Хасановской, а в перспективе может дойти до улицы Чкалова», — отметил Владимир Злоказов.
Никто из жителей квартала, который планируется застроить, для выступления не заявился.
В итоге за проект проголосовали 130 человек, против — 12, еще 19 участников воздержались.
Согласно проектной документации, в квартале улиц Расковой — Московской — Амундсена появится жилищный комплекс на 6 тыс. человек. Застройщиком выступает АО «Земельный ресурс».
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