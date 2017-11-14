Бизнес-центр «Свердловск» пустят с молотка

Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом ООО «Торгово-выставочный центр Европейский». В отношении организации, которая является застройщиком одного из самых известных долгостроев Екатеринбурга — небоскреба «Свердловск» (до 2013 года объект назывался «Призма»), открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Имущество компании в скором времени будет выставлено на торги.Иск о банкротстве ТВЦ «Европейский» в свердловский арбитраж изначально подавала администрация Екатеринбурга, которой компания-застройщик задолжала около 6 млн руб. Однако в сентябре 2016 года суд отказался удовлетворять заявление мэрии.В октябре 2016 года аналогичный иск о банкротстве поступил от ООО «СтройИнвест 2007». В мае 2017 года в отношении компании была введена процедура наблюдения. К делу о банкротстве ТВЦ «Европейский» присоединились Межрайонная инспекция ФНС России № 24 по Свердловской области, ООО «Союз», ПАО «Т Плюс», шесть физических лиц и один индивидуальный предприниматель. Общая сумма исковых требований кредиторов в настоящее время составляет 228 млн 497 тыс. руб.В ноябре 2017 года свердловский арбитраж ввел в отношении должника процедуру конкурсного производства. Несмотря на то, что более 55% кредиторов ООО «ТВЦ Европейский» проголосовали за утверждение мирового соглашения, суд счел данную меру экономически необоснованной. Также арбитраж отказал компании во введении внешнего управления, поскольку не нашел доказательств возможности восстановления платежеспособности должника.Судя по всему, решение арбитражного суда окончательно поставило крест на планах достроить небоскреб «Свердловск» в 2018-2019 годах, которые были озвучены застройщиком в июне 2016 года. Тогда проект прошел повторную экспертизу, был разработан комплекс технических решений, необходимых для завершения его реализации. Однако анонсированная ранее разморозка небоскреба так и не состоялась.Очевидно, что БЦ «Свердловск» будет достраивать другой девелопер. В рамках процедуры банкротства объект могут выставить на торги. Как показывает опыт долгостроя «Уралвнешторг» у здания правительства Свердловской области в Екатеринбурге, эта процедура может растянуться на несколько лет.На ситуацию могут повлиять несколько факторов. Первый — сложная ситуация на рынке коммерческой недвижимости. В текущих экономических условиях найти нового инвестора, который бы согласился взять на баланс и достроить проблемный небоскреб, крайне сложно. Изменить первоначальный проект БЦ «Свердловск» не представляется возможным, так как здание находится на высокой стадии готовности. В своем нынешнем виде он вряд ли будет конкурентоспособным среди потенциальных покупателей и арендаторов площадей.Вторая проблема — возможные конфликты между кредиторами и арбитражным управляющим. Как показывает практика, участникам конкурсного производства далеко не всегда удается прийти к общему знаменателю при подготовке к организации торгов. Арбитражный управляющий заинтересован в том, чтобы продать объект как можно быстрее. Для этого он готов максимально снижать цену. Кредиторы, напротив, чаще всего выступают за то, чтобы продать объект по максимально высокой стоимости. В противном случае они рискуют потерять часть вложенных средств.Отметим, что строительство торгово-делового центра в Екатеринбурге, расположенного на пересечении ул. Челюскинцев — Стрелочников, стартовало еще в 2005 году. Закончить возведение 7-этажной торговой части здания площадью 77 тыс. кв. м. (высота — 31 метр) планировалось в декабре 2007 года, а 37-этажной башни бизнес-центра (высота — 151 метр) — в I квартале 2008 года. Однако пуск неоднократно останавливали сначала из-за отсутствия необходимой разрешительной документации на проведение строительства, а затем по причине недостатка финансирования.В 2013 году 7-этажное здание было сдано в эксплуатацию (в данный момент там работают магазины и находятся офисы), а строительство небоскреба в настоящий момент заморожено. В 2015 году застройщик решил скорректировать концепцию проекта и разместить в этом здании апартаменты. В 2016 году девелопер в очередной раз анонсировал разморозку строительства. Однако планы по завершению проекта снова оказались сорваны.Банкротство ТВЦ «Европейский» заметно усложнит процесс разморозки известного небоскреба. В настоящее время этот объект имеет низкую инвестиционную привлекательность. Соответственно, вложения в его достройку могут принести новому девелоперу серьезные убытки. В ближайшие годы рассчитывать на реанимацию проекта БЦ «Свердловск» не проходится. Шансы на разморозку небоскреба возрастут только после заметного оживления рынка коммерческой недвижимости.