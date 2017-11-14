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Возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты работникам «Камышловского завода мозаичных плит»

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2017. В Камышлове возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам ООО «Камышловский завод мозаичных плит» в размере более 1,6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе надзорных мероприятий установлено, что на предприятии образовалась задолженность перед 59 работниками за период с октября 2016 года по май 2017 года.



Решением Арбитражного суда Свердловской области завод признали банкротом.



В отношении директора управляющей организации «Камышловского завода мозаичных плит» неоднократно возбуждались административные дела по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы», по результатам рассмотрения которых он был оштрафован.



Также прокуратура в адрес директора вносила представление с требованием принять незамедлительные меры к погашению задолженности по заработной плате.



Прокуратура направила заявления о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате, которые судом удовлетворены. Исполнительные производства направлены конкурсному управляющему предприятия для постановки в реестр кредиторов.



По информации конкурсного управляющего, имущества предприятия достаточно для погашения задолженности по выплате зарплаты.



В целях дачи уголовно-правовой оценки действиям руководства предприятия прокуратура направила материалы в следственные органы, по результатам рассмотрения которых в отношении директора управляющей организации Камышловского завода мозаичных плит возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, иных установленных законом выплат».

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