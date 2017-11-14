Новости дня

За девять месяцев 2017 года объемы потребкредитования в Челябинской области выросли на 37,1%

УрБК, Челябинск, 14.11.2017. За первые девять месяцев в Челябинской области было выдано потребительских кредитов на 40,55 млрд руб., что на 37,1% больше аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Всего по России в январе-сентябре 2017 года объем выдачи кредитов на покупку потребительских товаров достиг 1,55 трлн руб., то есть на 33,2% больше, чем за аналогичный период 2016 года (1,17 трлн руб.)



Вместе с тем, по сравнению с предыдущим кварталом, в III квартале 2017 года объем выданных потребительских кредитов сократился на 2,6% (или на 14,8 млрд руб.) и составил 554,6 млрд руб. (во II квартале 2017 года — 569,4 млрд руб.)



«Банки наращивают темпы выдачи необеспеченных кредитов на фоне стабилизации ситуации в экономике. Однако повышенную активность после нескольких лет осторожного отношения к кредитам проявляют и сами граждане. При этом говорить о том, что темпы роста розничного кредитования будут продолжать оставаться на высоком уровне, пока преждевременно. Тем более, что в III квартале 2017 года объем выданных потребительских кредитов несколько сократился по сравнению с предыдущим кварталом», — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: