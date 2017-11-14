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В Первоуральске перед судом предстанут лже-газовики по обвинению в обмане 19 человек

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2017. В Первоуральский городской суд направлено уголовное дело о лже-газовиках, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Фигурантами по делу проходят три человека. По версии следствия, с января по февраль 2017 года обвиняемые под видом сотрудников газовой службы предлагали пенсионерам установку газового оборудования (сигнализаторов загазованности).



«После получения согласия пожилых людей обвиняемые имитировали (делали вид, что при помощи газового ключа выполняют работу) установку указанного оборудования, фактически ее не осуществляя, получая от потерпевших денежные средства», — говорится в сообщении.



По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, задержали трех подозреваемых в мошенничестве граждан в ходе спецоперации сотрудники полиции на территории города Красноуфимска 9 февраля 2017 года.



«В этот населенный пункт подозреваемые прибыли на арендованном автомобиле Hundai с госномерами Московской области для совершения очередного преступления. Задержанными оказались гражданин Вячеслав О. 1988 года рождения из Курганской области, екатеринбуржец Александр У. 1989 года рождения, ранее судимый за мошенничество, а также Татьяна Ш. 1971 года рождения из Челябинска. В 2016 году они на Урале продавали населению фильтры для воды, но бизнес не удался, тогда они объединились и придумали план, как заработать деньги без особых проблем. Их жертвами, как правило, становились пожилые люди от 65 до 90 лет», — сообщил Валерий Горелых.



В общей сложности в деле насчитывается 19 потерпевших, проживающих в Свердловской области и Пермском крае. Лже-газовикам инкриминируют часть 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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