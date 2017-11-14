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Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора Свердловского МФЦ
14 ноябрь 2017 (13:10)
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2017. Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки было установлено, что в соответствии с трудовым договором заработная плата директора МФЦ состоит из должностного оклада и выплат компенсационного и стимулирующего характера.
При этом размеры премирования руководителя устанавливаются приказами министерства экономики Свердловской области (как учредителя МФЦ) с учетом выполнения показателей оценки эффективности и результативности деятельности бюджетного учреждения.
«Между тем прокурорская проверка показала, что замещавшая в период 2016 года должность директора областного МФЦ при отсутствии решения регионального министерства экономики включила себя в приказы о выплате премии по результатам работы за разные периоды 2016 года, а также в приказ о единовременном денежном поощрении по итогам 2016 года. В целом бывший директор регионального МФЦ незаконно получила свыше 574 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки было установлено, что в соответствии с трудовым договором заработная плата директора МФЦ состоит из должностного оклада и выплат компенсационного и стимулирующего характера.
При этом размеры премирования руководителя устанавливаются приказами министерства экономики Свердловской области (как учредителя МФЦ) с учетом выполнения показателей оценки эффективности и результативности деятельности бюджетного учреждения.
«Между тем прокурорская проверка показала, что замещавшая в период 2016 года должность директора областного МФЦ при отсутствии решения регионального министерства экономики включила себя в приказы о выплате премии по результатам работы за разные периоды 2016 года, а также в приказ о единовременном денежном поощрении по итогам 2016 года. В целом бывший директор регионального МФЦ незаконно получила свыше 574 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».
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