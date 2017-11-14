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Свердловской области угрожает вспышка африканской чумы свиней
14 ноябрь 2017 (12:57)
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2017. Свердловской области угрожает вспышка африканской чумы свиней (АЧС). Случаи заражения уже зафиксированы в Челябинской, Тюменской, Курганской областях и Ямало-Ненецком автономном округе.
Отметим, что в трех уральских регионах — Курганской, Тюменской областях и ЯНАО — вирус распространила продукция из ООО «Комплекс» (Тюменская область, село Шорохово Исетского района). Руководство Россельхознадзора подозревает, что в Тюменской области скрывали вспышку АЧС с конца октября. За это время зараженное мясо могло попасть и на Средний Урал.
«В случае поступления свиноводческой продукции ООО «Комплекс», КФХ Кравченко С. И. на территорию Свердловской области необходимо проинформировать Управление Россельхознадзора по Свердловской области. Хозяйствующим субъектам принять исчерпывающие меры по недопущению заноса вируса на территорию Свердловской области», — сообщают в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Свердловской области.
Отметим, что в трех уральских регионах — Курганской, Тюменской областях и ЯНАО — вирус распространила продукция из ООО «Комплекс» (Тюменская область, село Шорохово Исетского района). Руководство Россельхознадзора подозревает, что в Тюменской области скрывали вспышку АЧС с конца октября. За это время зараженное мясо могло попасть и на Средний Урал.
«В случае поступления свиноводческой продукции ООО «Комплекс», КФХ Кравченко С. И. на территорию Свердловской области необходимо проинформировать Управление Россельхознадзора по Свердловской области. Хозяйствующим субъектам принять исчерпывающие меры по недопущению заноса вируса на территорию Свердловской области», — сообщают в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Свердловской области.
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