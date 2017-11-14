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УБРиР открыл офис для представителей малого и среднего бизнеса в Ростове-на-Дону

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает развивать офисную сеть: 9 ноября 2017 года открылся первый «легкий» офис по обслуживанию юридических лиц в Ростове-на-Дону. Таким образом, сейчас в городе действует два офиса банка, сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.



«Легкий» офис — это отделение без кассового узла, обслуживающее исключительно представителей малого и среднего бизнеса. Здесь предприниматели могут открыть расчетный счет, заключить договор на услуги эквайринга, внести средства на депозит, заказать корпоративную карту. Специалисты УБРиР также готовы приехать к клиенту на место ведения бизнеса и помочь со сбором всех необходимых документов для начала обслуживания в банке.



По словам Артёма Равича, руководителя центра развития «легкой» сети УБРиР, сейчас на рынке наблюдается оживление в сфере частного бизнеса, и банк реагирует на это усилением своих позиций на территории присутствия. «Мы видим, что спрос на услуги со стороны клиентов МСБ растет, и нам важно поймать этот тренд. Ростов-на-Дону находится в числе приоритетных городов, где банк активно развивает бизнес», — пояснил Артём Равич.

Офисы располагаются по адресу: улица Лермонтовская, 190 (БЦ «Л190») и Красноармейская, 87/50.



До конца года УБРиР запустит еще два «легких» офиса в регионах присутствия банка, а в следующем году — еще 14. Сегодня в офисной сети банка — 34 отделения такого формата. Всего с начала года УБРиР открыл 17 новых офисов, и сейчас на всей территории присутствия банка работает 186 точек обслуживания.

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