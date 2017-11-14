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Италия не попала на чемпионат мира по футболу

Сборная Швеции по футболу оказалась сильнее сборной Италии в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира-2018 в России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».



Ответная встреча прошла в понедельник, 13 ноября, в Милане и завершилась со счетом 0:0. В первой игре, прошедшей в Стокгольме 10 ноября, победу одержали шведы — 1:0.



Таким образом, сборная Италии, четырехкратный чемпион мира, впервые с 1958 года не сумела квалифицироваться на мировое первенство. На турнире в России сыграет команда Швеции.



Последний участник ЧМ-2018 от Европы определится во вторник, 14 ноября. Ирландия на своем поле сыграет с командой Дании. Первая встреча завершилась со счетом 0:0.

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