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Известную биатлонистку обвинили в манипуляциях с допинг-пробами

Международный олимпийский комитет (МОК) обвинил российскую биатлонистку, двукратную олимпийскую чемпионку Ольгу Зайцеву в манипуляциях с допинг-пробами во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».



Имя спортсменки не фигурировало в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, но в ходе тотальной перепроверки допинг-проб, сданных россиянами на Играх в Сочи, на банке Зайцевой были обнаружены царапины. По версии МОК, это может говорить о том, что мочу спортсменки заменили с «грязной» на «чистую».



Зайцева предстанет перед комиссией МОК под руководством Денниса Освальда в конце ноября.

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