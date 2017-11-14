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Известную биатлонистку обвинили в манипуляциях с допинг-пробами
14 ноябрь 2017 (12:32)
Международный олимпийский комитет (МОК) обвинил российскую биатлонистку, двукратную олимпийскую чемпионку Ольгу Зайцеву в манипуляциях с допинг-пробами во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
Имя спортсменки не фигурировало в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, но в ходе тотальной перепроверки допинг-проб, сданных россиянами на Играх в Сочи, на банке Зайцевой были обнаружены царапины. По версии МОК, это может говорить о том, что мочу спортсменки заменили с «грязной» на «чистую».
Зайцева предстанет перед комиссией МОК под руководством Денниса Освальда в конце ноября.
Имя спортсменки не фигурировало в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, но в ходе тотальной перепроверки допинг-проб, сданных россиянами на Играх в Сочи, на банке Зайцевой были обнаружены царапины. По версии МОК, это может говорить о том, что мочу спортсменки заменили с «грязной» на «чистую».
Зайцева предстанет перед комиссией МОК под руководством Денниса Освальда в конце ноября.
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