Дайджест
Пользователи iPhone X выявили новый дефект
14 ноябрь 2017 (12:32)
Обладатели iPhone X начали жаловаться на треск разговорного динамика смартфона. Об этом сообщает 9to5mac.
По словам пользователей, при воспроизведении звука на высокой громкости и звонках разговорный динамик начинает трещать. Другие владельцы аппарата уверяют, что проблема возникает даже при уровне громкости ниже 50%.
«Я не считаю себя слишком дотошным, и да, обычно я использую AirPods или различные беспроводные колонки, но дело не в этом. За 1,1 тыс. долл. США телефон должен быть безупречным, — пишет столкнувшийся с проблемой пользователь Reddit. — Я уже обменял свой первый iPhone X на новый, и проблема сохранилась».
В сентябре этого года Apple признала наличие аналогичной проблемы у iPhone 8. Тогда производитель заверил, что треск динамика будет исправлен в обновлении ПО.
Ранее владельцы iPhone X пожаловались на зеленую вертикальную полоску, которая появилась на дисплее устройства вскоре после покупки. Перезагрузка не решает проблему, владельцы утверждают, что не подвергали смартфон физическому воздействию и не роняли его.
По словам пользователей, при воспроизведении звука на высокой громкости и звонках разговорный динамик начинает трещать. Другие владельцы аппарата уверяют, что проблема возникает даже при уровне громкости ниже 50%.
«Я не считаю себя слишком дотошным, и да, обычно я использую AirPods или различные беспроводные колонки, но дело не в этом. За 1,1 тыс. долл. США телефон должен быть безупречным, — пишет столкнувшийся с проблемой пользователь Reddit. — Я уже обменял свой первый iPhone X на новый, и проблема сохранилась».
В сентябре этого года Apple признала наличие аналогичной проблемы у iPhone 8. Тогда производитель заверил, что треск динамика будет исправлен в обновлении ПО.
Ранее владельцы iPhone X пожаловались на зеленую вертикальную полоску, которая появилась на дисплее устройства вскоре после покупки. Перезагрузка не решает проблему, владельцы утверждают, что не подвергали смартфон физическому воздействию и не роняли его.
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