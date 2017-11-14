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Итальянская верфь наладит выпуск суперяхт

Итальянская верфь Rosetti Marino, известная разработкой и производством судов и платформ для нефтегазовой промышленности, займется выпуском суперъяхт, судов поддержки и экспедиционных яхт длиной от 40 до 150 метров. Об этом сообщает портал «Лента.ру».



Подразделение по выпуску люксовых судов получило название Rosetti Superyachts, офис будет находиться в Монте-Карло. Главой и партнером Rosetti Superyachts стал Фулвио Додич, ранее возглавлявший яхтенные верфи Ferretti и Sanlorenzo. Первый концепт разработал итальянский дизайнер Томмазо Спадолини. Это 85-метровое экспедиционное судно поддержки (shadow boat). Яхта будет доступна в двух вариантах — с вертолетной площадкой по центру или на корме.



Судно поддержки предназначено для сопровождения суперъяхты и обеспечения функционирования ее систем. На борту обычно имеются вертолетная площадка, ангары для хранения водных мотоциклов и других развлекательных плавсредств, морозильные камеры для хранения запасов еды и прочие хозяйственные помещения.

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