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Итальянская верфь наладит выпуск суперяхт
14 ноябрь 2017 (12:32)
Итальянская верфь Rosetti Marino, известная разработкой и производством судов и платформ для нефтегазовой промышленности, займется выпуском суперъяхт, судов поддержки и экспедиционных яхт длиной от 40 до 150 метров. Об этом сообщает портал «Лента.ру».
Подразделение по выпуску люксовых судов получило название Rosetti Superyachts, офис будет находиться в Монте-Карло. Главой и партнером Rosetti Superyachts стал Фулвио Додич, ранее возглавлявший яхтенные верфи Ferretti и Sanlorenzo. Первый концепт разработал итальянский дизайнер Томмазо Спадолини. Это 85-метровое экспедиционное судно поддержки (shadow boat). Яхта будет доступна в двух вариантах — с вертолетной площадкой по центру или на корме.
Судно поддержки предназначено для сопровождения суперъяхты и обеспечения функционирования ее систем. На борту обычно имеются вертолетная площадка, ангары для хранения водных мотоциклов и других развлекательных плавсредств, морозильные камеры для хранения запасов еды и прочие хозяйственные помещения.
Подразделение по выпуску люксовых судов получило название Rosetti Superyachts, офис будет находиться в Монте-Карло. Главой и партнером Rosetti Superyachts стал Фулвио Додич, ранее возглавлявший яхтенные верфи Ferretti и Sanlorenzo. Первый концепт разработал итальянский дизайнер Томмазо Спадолини. Это 85-метровое экспедиционное судно поддержки (shadow boat). Яхта будет доступна в двух вариантах — с вертолетной площадкой по центру или на корме.
Судно поддержки предназначено для сопровождения суперъяхты и обеспечения функционирования ее систем. На борту обычно имеются вертолетная площадка, ангары для хранения водных мотоциклов и других развлекательных плавсредств, морозильные камеры для хранения запасов еды и прочие хозяйственные помещения.
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