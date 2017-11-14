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Свердловское Заксобрание приняло в первом чтении проект бюджета области на 2018 год
14 ноябрь 2017 (12:15)
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2017. Заксобрание Свердловской области приняло в первом чтении проект бюджета региона на 2018 год и плановые периоды 2019-2020 годов.
Документ депутатам представила министр финансов области Галина Кулаченко. Согласно проекту, доходы областного бюджета в 2018 году составят 209,8 млрд руб. Большую часть поступлений в размере 134,6 млрд руб. должны составить налог на прибыль и НДФЛ. Объем дорожного фонда на 2018 год запланирован на уровне 12,6 млрд руб.
Расходы областного бюджета в 2018 году должны составить 221 млрд руб. Большая часть от этой суммы будет распределена по социальным направлениям. Отдельно Г. Кулаченко остановилась на расходах для подготовки Екатеринбурга к чемпионату мира по футболу в 2018 году. С учетом всех источников финансирования сумма по этой статье составит 324,4 млрд руб.
Дефицит бюджета Свердловской области в 2018 году запланирован на уровне 11,3 млрд руб.
После принятия проекта главного финансового документа области его направят на согласительные комиссии для внесения поправок.
Документ депутатам представила министр финансов области Галина Кулаченко. Согласно проекту, доходы областного бюджета в 2018 году составят 209,8 млрд руб. Большую часть поступлений в размере 134,6 млрд руб. должны составить налог на прибыль и НДФЛ. Объем дорожного фонда на 2018 год запланирован на уровне 12,6 млрд руб.
Расходы областного бюджета в 2018 году должны составить 221 млрд руб. Большая часть от этой суммы будет распределена по социальным направлениям. Отдельно Г. Кулаченко остановилась на расходах для подготовки Екатеринбурга к чемпионату мира по футболу в 2018 году. С учетом всех источников финансирования сумма по этой статье составит 324,4 млрд руб.
Дефицит бюджета Свердловской области в 2018 году запланирован на уровне 11,3 млрд руб.
После принятия проекта главного финансового документа области его направят на согласительные комиссии для внесения поправок.
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