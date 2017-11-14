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Свердловское Заксобрание приняло в первом чтении проект бюджета области на 2018 год

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2017. Заксобрание Свердловской области приняло в первом чтении проект бюджета региона на 2018 год и плановые периоды 2019-2020 годов.



Документ депутатам представила министр финансов области Галина Кулаченко. Согласно проекту, доходы областного бюджета в 2018 году составят 209,8 млрд руб. Большую часть поступлений в размере 134,6 млрд руб. должны составить налог на прибыль и НДФЛ. Объем дорожного фонда на 2018 год запланирован на уровне 12,6 млрд руб.



Расходы областного бюджета в 2018 году должны составить 221 млрд руб. Большая часть от этой суммы будет распределена по социальным направлениям. Отдельно Г. Кулаченко остановилась на расходах для подготовки Екатеринбурга к чемпионату мира по футболу в 2018 году. С учетом всех источников финансирования сумма по этой статье составит 324,4 млрд руб.



Дефицит бюджета Свердловской области в 2018 году запланирован на уровне 11,3 млрд руб.



После принятия проекта главного финансового документа области его направят на согласительные комиссии для внесения поправок.

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