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ОКБ: За год объемы кредитования в Свердловской области выросли на 30%

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2017. По итогам III квартала 2017 года в сравнении с аналогичным показателем 2016 года объем кредитования в Свердловской области вырос на 30%. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



В количественном выражении этот показатель вырос на 16%.



В III квартале в Свердловской области было выдано 284,82 тыс. кредитов на общую сумму 45,94 млрд руб. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было выдано 245,74 тыс. кредитов на 35,37 млрд руб.



За год количество выданных кредитов наличными в Свердловской области выросло на 13%, а средний чек на 6%. По итогам III квартала 2017 года было выдано 198,84 тыс. подобных займов на общую сумму 24,3 млрд. руб. Средний чек за указанный период составил 122 тыс. руб.



Также отмечается рост в сфере ипотечного кредитования. За год этот показатель в области вырос на 45%, а средний чек на 29%. За III квартал было выдано 7,73 тыс. подобных займов на общую сумму 13,86 млрд руб. Средний чек при этом составил 1,793 млн руб.



Автокредитование в Свердловской области за год выросло на 33%, средний чек увеличился на 4%. В III квартале было выдано 3,65 тыс. кредитов на покупку автомобиля на общую сумму в 2,54 млрд руб. Средний чек достиг 696 тыс. руб.



За год увеличились показатели и в сфере выдачи кредитных карт. За этот период в Свердловской области было на 23% больше подобных займов, а средний чек вырос на 20%. За III квартал банки выдали свердловчанам 74,29 тыс. кредитных карт на общую сумму 5 млрд руб.

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