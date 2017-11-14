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Индекс промпроизводства Екатеринбурга в 2018 году сократится на 5%

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2017. Индекс промышленного производства Екатеринбурга в 2018 году может сократиться на 5%. Это следует из прогноза экономического развития города, который 14 ноября 2018 года представили депутатам Екатеринбургской гордумы.



Докладчиком выступил начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин. По его словам, прогнозируемый на 2018 и последующие годы индекс промпроизводства должен составить 107%. Вместе с тем с января по октябрь 2017 года этот показатель составил 111%.



Кроме того, А. Прядеин признал падение в ряде отраслей в 2017 году. В частности, докладчик указал на стагнацию в общественном питании. Также зафиксировано падение ввода в эксплуатацию нежилых помещений — с января по октябрь 2017 года общая площадь составила 431 тыс. кв. м., что на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Также начальник департамента экономики отметил падение объемов ввода жилых площадей, не уточнив процентное соотношение. По данным А. Прядеина, с начала 2017 года сдано в эксплуатацию 607,2 тыс. кв. м. жилья.



В горадминистрации ожидают, что к концу 2017 года будут введены 700 тыс. кв. м. нежилых помещений и 900 тыс. кв. м. жилья. В 2018 году прогнозируется введение в эксплуатацию около 500 тыс. кв. м. нежилых помещений. Общая площадь жилых квадратных метров в 2018 году, по словам А. Прядеина, должна остаться на уровне текущего года.



«Все наши экономические ожидания зависят от того, как скоро оборонно-промышленный комплекс перейдет на выпуск гражданской продукции», — отметил в конце доклада начальник департамента экономики горадминистрации.



Представленный на заседании гордумы прогноз экономического развития Екатеринбурга одобрили не все депутаты.



«Уровень качества прогноза, который нам представлен, не просто плохой, он ужасающий», — прокомментировал выступление А. Прядеина один из народных избранников.

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