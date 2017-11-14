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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прибыл в Париж для презентации заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2017. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прибыл в Париж для участия в продвижении российской заявки на проведение международной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.



В программе главы Среднего Урала — встречи с чрезвычайным и полномочным послом России во Франции Алексеем Мешковым и представителями иностранных государств.



Центральным событием визита станет участие Евгения Куйвашева в 162-й сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок, в ходе которой будут презентованы заявки кандидатов на проведение ЭКСПО-2025.



Напомним, конкурентами Екатеринбурга в борьбе за право проведения выставки в 2025 году стали Осака, Баку и Париж. Уральская столица претендует на Всемирную универсальную выставку ЭКСПО во второй раз. Тема российской заявки: «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений».

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