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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прибыл в Париж для презентации заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025
14 ноябрь 2017 (10:30)
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2017. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прибыл в Париж для участия в продвижении российской заявки на проведение международной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.
В программе главы Среднего Урала — встречи с чрезвычайным и полномочным послом России во Франции Алексеем Мешковым и представителями иностранных государств.
Центральным событием визита станет участие Евгения Куйвашева в 162-й сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок, в ходе которой будут презентованы заявки кандидатов на проведение ЭКСПО-2025.
Напомним, конкурентами Екатеринбурга в борьбе за право проведения выставки в 2025 году стали Осака, Баку и Париж. Уральская столица претендует на Всемирную универсальную выставку ЭКСПО во второй раз. Тема российской заявки: «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений».
В программе главы Среднего Урала — встречи с чрезвычайным и полномочным послом России во Франции Алексеем Мешковым и представителями иностранных государств.
Центральным событием визита станет участие Евгения Куйвашева в 162-й сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок, в ходе которой будут презентованы заявки кандидатов на проведение ЭКСПО-2025.
Напомним, конкурентами Екатеринбурга в борьбе за право проведения выставки в 2025 году стали Осака, Баку и Париж. Уральская столица претендует на Всемирную универсальную выставку ЭКСПО во второй раз. Тема российской заявки: «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений».
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