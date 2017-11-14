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В России зафиксировали рекордный рост оптовых цен на бензин
14 ноябрь 2017 (10:12)
УрБК, Москва, 14.11.2017. Оптовые цены на бензин АИ-92 с 7 по 13 ноября 2017 года выросли на 2,3%, до 42,85 тыс. руб. за т, на АИ-95 — на 1,7%, до 44,99 тыс. руб. за т. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на дынные биржи СПбМТСБ.
Это рекордный рост цен в этом году, причем тенденция не характерна для российского рынка, на котором оптовые цены обычно начинают снижаться в октябре. Кроме того, в понедельник, 13 ноября, цены выросли еще на 0,4% и 0,2% соответственно.
Резкий рост оптовых цен на бирже спровоцировало сокращение выпуска бензинов на Московском НПЗ «Газпром нефть». Компания объяснила остановку работы плановой оптимизацией технологического режима, которую планирует завершить к середине ноября. В то же время, по данным издания, остановку не включили в программу плановых ремонтов, которую утверждает Минэнерго.
В пресс-службе заявили, что отгружают топливо по графику, однако не сообщили числовых значений. По мнению собеседников издания, остановка привела к выбытию за неделю примерно 50 тыс. т бензина.
Это рекордный рост цен в этом году, причем тенденция не характерна для российского рынка, на котором оптовые цены обычно начинают снижаться в октябре. Кроме того, в понедельник, 13 ноября, цены выросли еще на 0,4% и 0,2% соответственно.
Резкий рост оптовых цен на бирже спровоцировало сокращение выпуска бензинов на Московском НПЗ «Газпром нефть». Компания объяснила остановку работы плановой оптимизацией технологического режима, которую планирует завершить к середине ноября. В то же время, по данным издания, остановку не включили в программу плановых ремонтов, которую утверждает Минэнерго.
В пресс-службе заявили, что отгружают топливо по графику, однако не сообщили числовых значений. По мнению собеседников издания, остановка привела к выбытию за неделю примерно 50 тыс. т бензина.
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