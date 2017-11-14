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Россия потеряла около 150 млрд рублей из-за проблем банков

УрБК, Москва, 14.11.2017. Государство потеряло около 150 млрд руб. из-за проблем российских банков. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на заявление замминистра финансов РФ Алексея Моисеева.



«Государство с учетом санаций потеряло в районе 150 млрд руб. денег, которые были потеряны банками, которые оказались не того качества, которое они из себя представляли», — сказал он.



Замминистра финансов уточнил, что речь идет о периоде с момента отзыва лицензии у «Мастер-Банка».



Напомним, в ноябре 2013 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Мастер-Банка». Он входил в сотню крупнейших по активам и в первую пятерку по количеству банкоматов. К процессингу «Мастер-Банка» были подключены более 260 российских банков, среди его зарубежных партнеров числились польское, германское и французское агентства по страхованию экспортных кредитов.



МВД с 2012 года расследовало уголовное дело об обналичивании, в котором фигурировал «Мастер-Банк».

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